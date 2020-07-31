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’de aday çok

Ligde 4 teknik adamla çalışan yeşil-siyahlıların listesinde , , , Prosinecki ve Igor Tudor bulunuyor

Denizli’de aday çok
Giriş Tarihi: 31.7.2020
Süper Lig'de Bülent Uygun'la yollarını ayırdıktan sonra yeni teknik adam belirlemeyip son haftalarda antrenör Levent Kartop yönetiminde sahaya çıkan Yukatel Denizlispor, teknik direktör arayışlarına başladı. Yeşil-siyahlı ekibin listesinde yerli teknik adamlardan İsmail Kartal, Samet Aybaba ve son olarak Gençlerbirliği'nden ayrılan takımın eski çalıştırıcılarından Hamza Hamzaoğlu'nun bulunduğu öğrenildi. Türkiye Futbol Federasyonu'nun aldığı kararla küme düşmekten kurtulan Kayserispor ile sözleşmesi sona eren Hırvat teknik direktör Robert Prosinecki ve son olarak Hajduk Split'i çalıştıran Karabükspor ile Galatasaray'ın eski teknik patronu aynı ülkeden Igor Tudor'un da teknik direktör adayları arasında yer aldığı ifade edildi.

BAŞKAN ALİ ÇETİN TEMASTA
BAŞKAN Ali Çetin'in, yeni teknik adam konusunda temaslarını sürdürdüğü öğrenildi. İç transfer hamlesine başlayan ve ilk olarak Mustafa Yumlu'yla senelik 4 milyon TL'den 2 yıllık anlaşma imzalayan Horoz'un, bayram sonrasında yeni teknik direktörünü belirleyeceği öğrenildi.
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