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Haberler Spor Denizlispor’da Lung hamlesi

Denizlispor’da Lung hamlesi

Denizlispor’da Lung hamlesi
Giriş Tarihi: 31.7.2020
DENİZLİSPOR, önceliği kaleci transferine verdi. Horozlar, son olarak Kayserispor'da forma giyen Silviu Lungu'u gündemine aldı. Stachowiak sonrası kaleyi sağlama almak isteyen ve Hollanda ekibi Heerenveen'de görev yapan Polonyalı Filip Bandarek'i de listesinde barındıran kurmaylar, Lung'u Süper Lig deneyimi nedeniyle ilk sıraya yerleştirdi. 31 yaşındaki file bekçisinin sözleşmesinin bitecek olması nedeniyle yönetim transfere sıcak bakıyor. Son 3 sezondur Kayserispor forması giyen Lung, bu sezon 29 lig maçında forma giydi. Sezonun en çok kurtarış yapan file bekçisi olan 31 yaşındaki kaleci, Kayserispor'da 3 sezonda 91 maçta görev yaptı.
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