Fenerbahçe atakta

TFF'nin yabancı kuralını bir sene ertelemesi sonrası transfer planlarını değiştiren F.Bahçe, yıldız isimleri yakın markaja aldı. Sarı-lacivertli ekiple anlaşması beklenen Erol Bulut'un kısa süre içerisinde açıklanması beklenirken yabancı transferi için yoğun bir trafik yaşanmaya başladı. Kanarya'nın sağ kanat ve sol kanatta görev alan Fransa Ligue 1 ekiplerinden Bordeaux forması giyen Samuel Kalu için atağa kalktığı bildirilirken oyuncunun kulübü ve menajeriyle temasa geçildiği bildirildi. Nijeryalı oyuncuyu kiralamak isteyen sarı lacivertliler, Kalu'yu hücum hattının sağ tarafında kullanmayı düşünüyor. Geride kalan sezonda ligde beklediği forma şansını bulamayan Samuel Kalu, 20 maçta forma giyip 1 gol, 1 asistlik performans gösterdi.



YILDIZLARA KANCA

Bu arada F.Bahçe, Bristol City'nin Senegalli golcüsü Famara Diedhiou ile İsveçli orta sahası Niclas Eliasson'u takibini sürdürüyor. Bristol Post, Diedhiou'nun sözleşmesinin 2021 yılında sona ereceğini ve kulübüyle sözleşme yenilemek için anlaşma sağlamadığını hatırlattı. 24 yaşındaki İsveçli Eliasson'un ise sözleşmesi sona erdi ancak kulübünün



NİJERYA'DA 12 MAÇTA 2 GOL ATTI

Fransız temsilcisi Bordeaux 2018 yılında Nijeryalı yıldız Samuel Kalu için Gent kulübüne 8 buçuk milyon Euro bonservis ödemişti. Son iki sezondur Bordeaux formasını giyen oyuncu daha önce 3 sezon da Gent'te görev almıştı. Nijerya Milli Takımı'nda da forma giyen Kalu, 12 karşılaşmada 2 gol kaydetti. 1 yıl uzatma opsiyonu bulunuyor.





FALETTE TAKIMDA KALACAK

F.Bahçe'nin ara transfer döneminde Frankfurt'tan kadrosuna dahil ettiği Simon Falette ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Eurocalciomercato'nu haberine göre 28 yaşındaki Gineli savunmacı, Fenerbahçeli teknik heyet tarafından olumlu geri dönüş aldı ve gelecek sezon da sarı-lacivertlilerde kalacak. Kanarya'nın oyuncunun 1 sezon daha takımlarında kalması için kısa süre içerisinde görüşmelere başlayacağı kaydedildi. Sarı-lacivertli kurmaylar, Frankfurt yönetimiyle önümüzdeki günlerde görüşme masasına oturacak. Falette bu sezon ligde 8 maçta 1 asistle oynarken, kupada da 4 maça çıktı.