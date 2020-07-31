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Göz Göz’e yeni kaleci

Sarı-kırmızılılar, takımdan ayrılan ’in yerine ’da Cluj’da oynayan Litvanyalı eldivene teklif yaptı Sözleşmesi sona eren 32 yaşındaki file bekçisi olumlu yaklaştı

Göz Göz’e yeni kaleci
Giriş Tarihi: 31.7.2020
Süper Lig'de başarısız geçen sezonu onuncu sırada bitiren Göztepe'de yönetim dış transferde düğmeye bastı. Sarı-kırmızılılar, 3 yıldır fkaleyi koruyan ve kaptanlığa kadar yükselen Beto Pimparel'in takımdan ayrılmasının ardından 1 numara transferi için kolları sıvadı. Göz-Göz'ün gündeminde ilk sıraya Romanya'da Cluj ekibinde forma giyen Giedrius Arlauskis yerleşti. Romanya'da 3 yıl forma giydikten sonra kulübüyle olan sözleşmesi sona eren 32 yaşındaki Litvanyalı file bekçisine teklif götüren sarı-kırmızılı yöneticiler ilk temastan olumlu yanıt aldı.

PAZARLIK AŞAMASINDA
Avrupa'nın çeşitli kulüplerinden de teklifler alan tecrübeli eldivenin transferi için İzmirli kurmaylar yoğun bir çaba harcıyor. Bonservis bedeli ödemeyecek olan Göztepe, Litvanyalı file bekçisi ile maddi konularda anlaşma zemini arıyor. Arlauskis daha önce Rubin Kazan, Steau Bükreş, Watford ve Espanyol ekiplerinde forma giydi. Göztepe'nin kaleci listesinde Kayseri'den Lung, Başakşehir'den Volkan Babacan, Denizli'den ayrılan Adam Stachowiak ve Erzurum'dan Sehic de yer alıyor.

■ BURAK HAKERLER

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