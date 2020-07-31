Horozkent’e milli gurur

Denizli'nin tek kadın futbol takımı Horozkentspor'un kaptanı Havane Dilbe ve kalecisi Sudenur Sözüdoğru, A Milli Takım aday kadrosuna çağrıldı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadın Futbol 3. Ligi'nde sezonu namağlup grup lideri olarak tamamladıktan sonra 2. Lig'e yükselen yeşil-siyahlılarda iki futbolcu ay-yıldızlı kadroya davet edildi. Denizli ekibinin kaptanı Havane Dilbe ve kalecisi Sudenur Sözüdoğru, aday kadroya çağrılmanın gururunu yaşadı. Havane ve Sudenur, 14-19 Ağustos tarihleri arasında İstanbul'da yapılacak hazırlık kampında yer alacak. Horozkentspor'un 19 yaşındaki stoperi Havane Dilbe, aday kadroya çağrıldıkları için mutlu olduklarını belirterek, "Takım olarak iyi bir sezon geçirdik. A Milli Takım aday kadrosuna çağrılmak bizim için büyük bir onur. Hazırlık kampında elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum" dedi. Kadın A Milli Takımımızın hazırlık kampı aday kadrosuna davet edilen oyuncular, 14 Ağustos Cuma günü saat 17.00'de toplanacak.



YAĞMUR DA AY-YILDIZLI TAKIMA

U-17 Kız Milli Takımının 5-13 Ağustos 2020 tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştireceği hazırlık kampı aday kadrosu da açıklandı. 5 Ağustos 2020 Çarşamba günü saat 17.00'de TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak olan aday kadroya Horozkentspor'dan Kaleci Yağmur Gözder davet edildi. Horozkentspor'un 19 yaşındaki stoperi Havane, U-17 ve U-19 Milli takımlarında 24 maça çıkarken, kaleci Sudenur ise U-15, U-17 ve U-19 Milli takımlarında 29 maçta forma giydi.



■ SEBAHATTİN ALP

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