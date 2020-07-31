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Haberler Spor Kasapoğlu Cengiz’i ziyaret etti

Kasapoğlu Cengiz’i ziyaret etti

Kasapoğlu Cengiz’i ziyaret etti
Giriş Tarihi: 31.7.2020
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yakın zamanda önemli bir operasyon geçiren Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'i evinde ziyaret etti. Türkiye Futbol Federasyon Başkanı Nihat Özdemir ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte gerçekleştirdiği ziyarette Bakan Kasapoğlu, Mustafa Cengiz'in sağlık durumu hakkında bilgi alarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Mustafa Cengiz'in sağlık durumunun iyi olmasından duyduğu mutluluğu dile getiren Bakan Kasapoğlu, ziyaretin ardından sarı-kırmızılı kulübün başkanıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.
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