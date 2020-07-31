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Kesintisiz futbol

’in 21 takıma çıkmasıyla birlikte 34 haftadan 42 haftaya yükseldi. , milli maçlar ve Avrupa müsabakaları da dahil edildiğinde fikstürün uzaması üzerine yeni sezonun başlama tarihinin ’de öne çekilmesi bekleniyor

Kesintisiz futbol
Giriş Tarihi: 31.7.2020
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Kulüpler Birliği'nin katılımı ile gerçekleşen önceki günkü 4 saatlik toplantısı sonrası liglerden küme düşmenin kaldırılmasıyla birlikte bambaşka bir sezon bizleri bekliyor. Süper Lig'in yeni sezonda 21 takımla oynanacak olmasının ardından 34 haftalık sezon 42 haftaya yükselirken hafta içinde de artık lig maçları oynanacak. Kupa, milli maç ve Avrupa müsabakalarını da dahil ettiğimizde kesintisiz bir futbol sezonu bizi bekliyor olacak. Fikstürün uzaması sebebiyle liglerin başlangıç tarihinin de 11 Eylül'den geriye çekilmesi beklenirken, üç gruptan oluşan 3. Lig de 4 gruba çıkarıldı.

HER HAFTA 10 MAÇ OYNANACAK
Küme düşmenin kaldırılmasının ardından bir sezonda oynanacak karşılaşma sayısı da 306'dan 420'ye yükseldi. Her hafta 10 maç oynanacak ve 1 takım haftayı maç yapmadan geçirecek. TFF Başkanı Nihat Özdemir, çok sıkışık bir takvim olacağını ve ligin yeni sezonda Avrupa Şampiyonası olacağı için 16 Mayıs'a kadar Süper Lig ve Türkiye Kupası müsabakalarının bitirilmesini gerektiğini söyledi. Özdemir ayrıca takımların kadro planlamalarını buna göre yapmalarını istedi.

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