Nazilli’den çifte transfer

Siyah İnciler, Karacabey’den golcü Ömer Çetinbaş ve Yeşilyurt Belediye’den stoper Sefa Korkmaz’la 2’şer yıllık mukavele yaptı

3. Lig'de şampiyonluk hedefleyen Nazilli Belediyespor, transfere hızlı girdi. Teknik direktör Yavuz İncedal'la yola devam kararı alan siyah-beyazlılar, iç transferde ilk imzayı kaptan Zafer Özden'e imza attırmıştı. İç transfer görüşmelerine devam eden yönetim, dış transferde atağa kalkarak iki transfer birden gerçekleştirdi. Bu sezon aynı ligde mücadele eden ve şampiyonluğa ulaşan Karacabey Belediyespor'un 23 yaşındaki forveti Ömer Çetinbaş, kendisini 2 yıllığına siyah-beyazlı formaya bağlayan sözleşmeye imza attı.



23 KARŞILAŞMADA 2 GOL ATTI

Yine aynı ligde yer alan Malatya Yeşilyurt Belediyespor'un 24 yaşındaki savunma oyuncusu Sefa Kormaz da Nazilli Belediyespor ile 2 yıllık mukavele yaptı. Kulüp başkanı Soner Yelkovan, iki oyncya 'Hoşgeldiniz' dedi. Boluspor altyapısında yetişen Ömer, 24 Erzincan, Gölcükspor, Van BBSK, Adliyespor ve Karacabey formalarını giydi. Beşiktaş altyapısında futbola başlayan Sefa Korkmaz ise Fenerbahçe U-17, Karabükspor, Bayrampaşa, Başkent Akademi ve Yeşilyurt'un formasını terletti. Korkmaz, geçen yıl Yeşilyurt ile 1'i kupada olmak üzere 23 maça çıkarken takımı adına 2 gol atma başarısı göstermişti.



4 GOLLE SKORA KATKI YAPTI

3. Lig'de şampiyon olan Karacabey Belediyespor formasıyla geçen sezon 28 maça çıkan golcü Ömer Çetinbaş, biri kupada olmak üzere 4 kez fileleri sarstı. 25 lig maçının 7'sinde ilk 11'de sahaya çıkan 24 yaşındaki forvet oyuncusu, kariyerinde 3. Lig'de 99 maçta 12, BAL'da 7 maçta 1, U-21 Ligi'nde 27 maçta 12, Türkiye Kupası'nda 8 maçta 1 gol atarken, altyapıda 48 maçta 34 gol kaydetti.



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