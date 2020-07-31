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Haberler Spor Sağ bek için Mert Müldür

Sağ bek için

Sağ bek için Mert Müldür
Giriş Tarihi: 31.7.2020
G.Saray'da Mariano ile yolların ayrılması sonrası sağ bek arayışları da sürerken İtalyan ekibi Sassuolo'da görev yapan Mert Müldür yeniden gündeme alındı. Sarıkırmızılılar daha önce kiralamaya yanaşmayan, satış içinde kapıyı 8 milyon Euro'dan açan Sassuolo'yla görüşme kararı aldı. Mert için bir kiralama teklifi daha hazırlanırken görüşmelerin sonucu merakla bekleniyor.

MARİANO A.MİNEİRO'DA
Bu arada kısa süre önce sözleşmesinin sona ermesiyle beraber takıma veda eden Mariano'nun yeni durağı belli oldu. Avrupa'dan da birçok teklif alan oyuncu Atletico Mineiro'yu seçerken oyuncunun önümüzdeki hafta başında imza atacağı bildirildi. Atletico Mineiro Başkanı Sergio Sette Camara da Galatasaray'dan ayrılan Mariano'nun transferini "Harika bir transfer daha! Hoş geldin Mariano" diye duyurdu.
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