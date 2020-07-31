Tarzan'da sevinç

3. Lig 1. Grup’ta puansız son sırada yer alıp 36 yıl sonra amaöt r kümeye düşmesi aylar öncesinden kesinleşen siyah-beyazlı ekip, Türkiye Futbol Federasyonu’nun kararını değiştirmesiyle sevindi, profesyonel lige devam

TFF 3. Lig 1. Grup'ta puansız son sırada yer alıp 36 yıl sonra amatör kümeye düşmesi henüz şubat ayından kesinleşen Manisaspor, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) aldığı liglerde bu sezon korona virüs salgınının etkileri nedeniyle küme düşmenin kaldırılması kararıyla bayram yaptı. Manisa, Ege'de karara sevinen tek kulüp oldu. Transfer yasağı ve ağır borç yüküyle altyapı oyuncularıyla sahaya çıkan Tarzan, üst üste 1. Lig ve 2. Lig'den düştükten sonra 29 Şubat'ta oynadığı Şile Yıldızspor maçını 3-0 kaybedip bitime 8 hafta kala 3. Lig'de de kurtuluş umutlarını yitirmişti. TFF'nin kararını beklerken az da olsa ümitlenen Manisaspor, süreç boyunca çıkan farklı kararlarla moral bozukluğu yaşadı.



MANİSA'NIN KAMBURU BORÇLAR

8 Temmuz'daki toplantısında alt liglerde yalnız Play-Off oynatılmasına karar verip daha önce matematiksel olarak düşmesi kesinleşen Manisa, Karabük, Şanlıurfa ve Tokatspor'un düştüğünü resmen ilan eden TFF, kararını değiştirdi. Süper Lig Kulüpler Birliği'nin Süper Lig için yaptığı öneriyi tüm alt ligler için de uygulayan TFF, alt liglerde düşmeyi de kaldırınca Tarzan çifte bayram yaşayıp kurtuldu. Manisaspor, TFF kararıyla amatöre düşmekten kurtulsa da daha önce birçok kez eski yabancılarına olan borçları yüzünden puan silme cezası aldığı FIFA tarafından küme düşürülme ihtimali bulunuyor.



HEDEF YASAĞI KALDIRMAK

3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden ve ligde son sırada yer alarak amatöre düşen Manisaspor, TFF'nin aldığı karar sonrası yeniden 3. Lig'de mücadele etme hakkı kazandı. Manisaspor Başkanı Murat Yörük, alınan kararın önemli olduğunu belirterek, bayramdan sonra ilk olarak transfer yasağını kaldırmak için hamle edeceklerini açıkladı. 'Tarih yazma noktasında destek olmak isteyenler var' diyen baykan Yörük, "Öncelikle bayram tatilini geçireceğiz, ardından yönetim kurulumuz toplanacak. Manisaspor'umuzun transfer yasağı var. Yasağın kaldırılması için çalışacağız. Bu takımda mücadele etmek isteyen futbolcu, teknik ekip arkadaşlarımız var. Önce transfer yasağını kaldırıp ona göre bir transfer politikası belirleyeceğiz. Doğru transferle az maliyetli transferle önümüzdeki yıl Manisaspor'un layık olduğu yere gelmesi için çalışacağız" dedi.



'TEKLİFLERE AÇIĞIZ'

Takımın gençlerden oluştuğunu ve 3-4 futbolcuya Süper Lig'den, TFF 1. Lig'den tekliflerin olduğunu kaydeden Manisaspor Başkanı Murat Yörük, "Teklifleri de bayramdan sonra değerlendireceğiz. Bugüne kadar teklifleri bekletmemizin nedeni liglerin durumuydu. Liglerin belli olmasıyla teklifleri değerlendireceğiz. Hem futbolcularımız, hem takımımız adına en iyi kararı vermeye çalışacağız" diye konuştu. Tarzan'da genç oyunculardan Bilal Budak'la Beşiktaş ve Fenerbahçe, kaleci Kubilay Zihni'yle Sivasspor, Kasımpaşa ve Malatyaspor, Bayram Büstaç'la Trabzonspor ilgileniyor.