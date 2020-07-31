Yönetime altı yeni isim alındı

Yukatel Denizlispor yönetim kuruluna 6 yeni isim eklendi. Ali Çetin başkanlığındaki yönetime Levent Çaputçu, Ozan Katrancı, Uğur Bağbaşlıoğlu, Serkan Başbuğ, Yavuz Cinkaya ve Osman Uğurlu davet yoluyla dahil oldu. Bu kapsamda yönetici sayısı 18 oldu. Yeni katılımlarla daha da güçlendiklerini belirten Çetin, "Denizlispor bu kentin tek ortak markası. Bu markayı daha da büyütmek için herkesin elinden geldiğince sorumluluk alması gerekiyor. Hayırlı olsun" dedi.



BAĞIŞ YAPMIŞTI

Katrancı, eski başkan Zafer Takrancı'nın oğlu. Yine yönetime alınan Yavuz Cinkaya'nın abisi Yasin Cinkaya da kulüpte yöneticilik yapmıştı. Ali Çetin başkanlığındaki Horoz'a 25 bin lira bağışta bulunan işadamı Yavuz Cinkaya, 2013'te Mehmet Özsoy'un başkan olduğu yönetimde yer aldı.



■ SEBAHATTİN ALP



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