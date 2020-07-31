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Haberler Spor Yunusemreli judocu ikizler çok iddialı

Yunusemreli judocu ikizler çok iddialı

Yunusemreli judocu ikizler çok iddialı
Giriş Tarihi: 31.7.2020
YUNUSEMRE Belediyespor Kulübünde 4 yıldır judo yapan 16 yaşındaki ikiz kardeşler Bünyamin ve Batuhan Küçük geleceğin başarılı sporcuları arasında yerlerini almak için çalışmalarını sürdürüyor. Branşlarında başarılı olmak için birlikte çalışan ikizler, takımlarını en iyi şekilde temsil ederek Türkiye Şampiyonluğu hedefine ulaşmayı hedefliyor. Sporcuların performansından memnun olduklarını anlatan antrenör Orhan Akdemir, kardeşlerin 4 yıldır bu spora gönül verdiğini söyledi. Akdemir açıklamasında, "METEM Lisesi öğrencileri olan ikiz sporcularımız Bünyamin ve Batuhan yaklaşık 4 yıldır judo yapıyor; kulübümüzü de müsabakalarda başarıyla temsil ediyorlar. Manisa İl 3.'lüğü elde eden judocularımız gelecek vadeden sporcularımız arasında yer alıyor" dedi.

■ CÜNEYT HASÇELİK
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