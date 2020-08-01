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Akhisar’da 3 yolcu

Akigo ile sözleşmeleri biten tecrübeli futbolculardan , Muhammet Reis ve 3 yıldır takımda bulunan Eray ile yollar ayrıldı

Akhisar’da 3 yolcu
Giriş Tarihi: 1.8.2020
TFF 1. Lig'de sezon boyunca kovaladığı Süper Lig'i son hafta kaçırıp Play-Off'ta da Karagümrük'e elenmenin şokunu yaşayan Akhisarspor'da sözleşmesi sona eren 3 futbolcu takımdan ayrıldı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun aldığı liglerde küme düşmenin kaldırılması kararına da tepkilerini sürdüren yeşil-siyahlılarda teknik direktör Yılmaz Vural'ın ardından futbolcular Ergin Keleş, Muhammet Reis ve 3 yıldır takımda forma giyen Eray Ataseven de Akigo'ya veda etti. Akhisarspor'da kadrodaki diğer 25 futbolcunun ise sözleşmeleri sürüyor. Halen transfer yasaklısı olan yeşil-siyahlılarda görevinden ayrılmayı düşündüğünü söyleyen başkan Fatih Karabulut, iç ve dış transferi bayram sonrası ele alacaklarını belirtti.

ÇOK ŞANSSIZ SEZON GEÇİRDİK
25 futbolcuyla pazarlık masasına oturacaklarını belirten başkan Fatih Karabulut, "Çok şanssız bir sezon geçirdik. Takımda kalmasını istediğimiz futbolcularla yola devam etmek istiyoruz" diye konuştu.
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