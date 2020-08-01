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Haberler Spor Altay’a geliyor

’a geliyor

ile yollarını ayıran siyah-beyazlı yönetim takımı 67 yaşındaki teknik adama emanet edecek

Altay’a geliyor
Giriş Tarihi: 1.8.2020

Altay yönetimi, teknik direktör Yalçın Koşukavak'la yollarını ayırırken yerini doldurmak için de harekete geçti. İzmir ekibi geçen sezon Denizlispor'u Süper Lig'e taşıyan tecrübeli teknik adam Yücel İldiz ile prensipte anlaşma sağladı. Siyah-beyazlılar, 67 yaşındaki teknik adamı İzmir'e davet etti. Kurban Bayramı'ndan sonra yönetimle masaya oturacağını dile getiren teknik direktör Yücel İldiz, "Altay'a sözüm var. Bayramdan sonra bir araya geleceğiz" dedi.

KARİYERİ BAŞARILARLA DOLU
Tecrübeli teknik adam Yücel İldiz şöyle konuştu: "Benim için önemli olan hedef. Altay'ın hedefinde bir değişiklik yok. Son duruma bakacağız." Son olarak geçen sezon Süper Lig'de ilk 7 hafta Denizlispor'u çalıştıran Yücel İldiz, 2018-2019'da Horoz'u 1. Lig'de şampiyon yapmıştı.

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