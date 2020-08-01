G.Saray’dan yıldız avı

Trabzonspor'a CAS'tan gelen kötü haber sonrası Avrupa vizesi alan Galatasaray, transfer çalışmalarına hız verirken listesindeki yıldızlar için harekete geçti. Sarı-kırmızılılar öncelikli olarak kanada takviye planı yaparken son olarak Bournemouth forması giyen sol kanat oyuncusu Ryan Fraser ile ilgili düğmeye basıldı.



İKİ TAKIM DAHA İSTİYOR

İskoç oyuncu ile ilgili Celtic ve G.Rangers'ın da istekli olduğu konuşulurken bonservisi elinde olan 26 yaşındaki futbolcunun sarı-kırmızılı ekibe imza atması sürpriz sayılmayacak. Galatasaray'da Florin Andone'nin ayrılışı sonrası hücum hattı için de arayışlar sürerken Wolfsberger forması giyen Shon Weissman'ın sarı kırmızılılara transferinin yakın olduğu bildirildi.

SÖZLEŞMESİ SÜRÜYOR

24 yaşındaki futbolcunun sarı kırmızılıların teklifine sıcak baktığı konuşulurken oyuncunun kulübü ile olan sözleşmesi 1 yıl daha devam ediyor. Weissman bu sezon ligde 31 karşılaşmada 30 gol kaydetmişti.

28 MAÇTA OYNADI

Ryan Fraser geçtiğimiz sezon Bournemouth formasıyla 28 lig maçına çıktı ve bu süreçte 1 gol attı. 26 yaşındaki futbolcu 4 kez de asist yaparken İskoçya Milli Takımı formasıyla da 11 karşılaşmada 1 golü bulunuyor. Fraser kariyerindeki 247 karşılaşmada ise 30 defa gol sevinci yaşamayı başardı.