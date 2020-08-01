  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Spor Kaan Ayhan için Zenit rakip oldu

için Zenit rakip oldu

Kaan Ayhan için Zenit rakip oldu
Giriş Tarihi: 1.8.2020
Galatasaray'ın uzun süredir transfer listesinde yer alan milli futbolcu Kaan Ayhan için rakip çıktı. Rusya Premier Lig'de bu sezon şampiyon olan ve önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Zenit, Kaan Ayhan'ı transfer etmek için girişimlere başladı. Zenit dışında Galatasaray ve Atalanta'nın da ilgilendiği Kaan Ayhan maliyeti İtalya basınında 10 milyon Euro olarak belirtildi. Kaan Ayhan bu sezon Fortuna Düsseldorf formasıyla ligde oynadığı 31 maçta 2 gol attı ve 3 asist yaptı. Kaan Ayhan, Fortuna Düsseldorf'ta bu sezon tüm kulvarlarda 34 maçta görev yaptı.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kaan Ayhan için Zenit rakip oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA