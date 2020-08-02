Atağa kalktılar

Altay, dış transferde gaza bastı. İlk olarak Osmanlıspor'dan ön libero Blagojevic'le anlaşan siyah-beyazlılar, Ümraniyespor'dan kaleci Burak Öğür'ün de işini bitirdi. Kaleci Burak, sosyal medya hesabından Altay'la ilgili paylaşım yaparak transferi doğruladı. Ümraniyespor'dan Timur ve Galatasaray'dan genç oyuncular Mirza ve Sefa ile söz kesen İzmir temsilcisinin önümüzdeki hafta deneyimli iki futbolcuyu daha renklerine bağlamayı planladığı bildirildi. İzmir ekibi geçen sezon Akhisarspor'la 1. Lig'de Play-Off mücadelesi veren sol kanat Erhan Çelenk ile Süper Lig ekibi Denizlispor'da kiralık olarak forma giyen Beşiktaşlı sol kanat Sedat Şahintürk'e kanca attı. İzmir'e davet edilen iki futbolcunun kulübe gelerek yönetimle görüşeceği belirtildi.



TAVARES GİDİYOR

Altay'da yönetim, İzmir ekibinde ikinci sezonunu geçiren ve sözleşmesi sona eren Yeşil Burun Adalalılı ön libero Helder Tavares ile vedalaşacak. İzmir ekibinin yollarını ayırdığı teknik direktör Yalçın Koşukavak'ın, görevde olduğu son 6 maçta, Tavares, ilk 11'de sadece 1 kez görev yapmıştı. Sezon içinde 30 yaşındaki futbolcuyu 2 kez kadroya almayan, 2 kez de 90 dakika yanında oturtan Yalçın Koşukavak, 1 defa Tavares'i sonradan oyuna aldı. Ara transfer döneminde aynı bölgede görev alan Segbefia ile anlaşan Altay'ın Tavares'le sözleşme yenilemeyeceği öğrenildi. İzmir ekibinin yönetimi daha önce de gurbetçi oyuncu Kerim Avcı ile yollarını ayırmıştı. Siyah-beyazlıların yönetiminin bazı oyuncularla daha vedalaşacağı öğrenildi.



TATOS BAVULUNU TOPLADI

Altay'da yönetim Yunan orta saha oyuncusu Andreas Tatos'la yollarını bayramdan sonraki günlerde ayıracak. Geçen sezon devre arasında gözden çıkarılıp gönderilen Tatos, alacaklarını tahsil etmek için FIFA'ya başvurup kulübe ihtarname çekmiş, bu gelişme üzerine başkan Özgür Ekmekçioğlu, masaya oturduğu Yunan futbolcunun sözleşmesini 2021 yılına kadar uzatmıştı. Takıma döndükten sonra ikinci yarıda formasına kavuşan Tatos'un yıllık ücretinde indirime gitmemesi üzerine gözden çıkarıldığı, Yunan oyuncunun da bavulunu topladığı öğrenildi.

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