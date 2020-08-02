Başakşehir’in aklı Kopenhag’da

Süper Lig şampiyonu Başakşehir 5 Eylül’de oynanacak kritik maçta çeyrek finale çıkmayı hedefliyor

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Medipol Başakşehir son 16 turu rövanş maçında 5 Ağustos'ta FC Kopenhag'a konuk olacak. İstanbul'da oynanan ilk maçı 1-0'lık skorla kazanan Başakşehir şampiyonluk kutlamalarının ardından zorlu maçın hazırlıklarına başladı. Rakibini yenip tarihinde bir ilki daha başarmak isteyen İstanbul temsilcisinde moraller ise süper. Teknik Direktör Okan Buruk, Süper Lig'de bir ilki başarıp şampiyon olmayı başardık. Yarış bitmedi. Şimdi de hedefimiz UEFA Avrupa Ligi'nde rakibimizi yenip çeyrek finale yükselmek istiyoruz. Hedefimiz çeyrek finalle de sınırlı değil. Gittiğimiz yere kadar gideceğiz" dedi.



RAKİPTEN SEVİNDİRİCİ HABER

BAŞAKŞEHİR seyircisiz oynanacak rövanş maçına iddialı hazırlanırken rakipten de sevindirici haber geldi. Kopenhag'ın etkili oyuncularından Dame N'Doye takımdan ayrıldığını açıkladı. Kopenhag'da farklı dönemde 217 maça çıkan ve 118 gol atan N'Doye kulüp tarihinin en fazla gol atan oyuncu olmuştu.