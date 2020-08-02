Doğukan pazarlığı

Beşiktaş, Karşıyaka’dan istediği golcü Doğukan için kesenin ağzını iyice açtı. İstanbul temsilcisi fiyatı 2 milyon TL’ye çkı ardı

TFF 3. Lig ekiplerinden Karşıyaka'nın yıldızı Doğukan İnci'yi transfer etmek isteyen Beşiktaş, kesenin ağzını açtı. Genç ve yerli futbolcu için görüşmelerine devam eden siyah-beyazlılar, İzmir ekibinin golcüsü için yeni bir hamle yaptı. Kara Kartal, 21 yaşındaki kanat oyuncusu için uzun süren pazarlıklar sonucunda teklifini 2 milyon TL'ye çıkardı. Karşıyaka yönetimi ise fiyatı 3 milyon TL'den 2.7 milyon TL'ye indirdi.



SERGEN ÇOK İSTİYOR

Pazarlıkların kıran kırana devam ettiği öğrenildi. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın da Karşıyaka Teknik Direktörü Soner Tolungüç'ü arayarak, "Doğukan'ı çok istiyoruz. Transfer gerçekleşirse yeni sezonda başka bir takıma vermeyeceğiz, bizde oynayacak" dediği öğrenildi. Sergen Yalçın'ın ayrıca Doğukan İnci ile de telefonla bir görüşme yaptığı belirtildi. Karşıyaka'nın vitrine çıkardığı genç futbolcu Doğukan İnci, bu sezon çıktığı 27 maçta 14 gol, 5 asistlik oyunuyla dikkatleri üzerine çekmişti. Tarafların önümüzdeki hafta içinde bir kez daha görüşeceği ve transfere son noktayı koyacağı öğrenildi.