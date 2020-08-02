Göztepe’den Kayseri'ye hücum

Süper Lig'die gelecek yılın kadro yapılanmasına başlayan Göztepe'nin dış transferde hedefinde Kayserisporlu yıldızlar var. Bu sezon federasyon tarafından küme düşmenin kaldırılmasıyla Süper Lig'de kalan Anadolu ekibiyle sözleşmesi sona eren yıldız oyuncular Göztepe'nin radarına girdi.



İLK HEDEF KALECİ LUNG

Sarı-kırmızılılar, yollarını ayırdığı kaleci Beto, Andre Castro, Cameron Jerome ve satılması planlanan Alpaslan Öztürk'ün yerine renkdaşı Kayseri'de sözleşmesi sona eren oyuncuları transfer edecek. Göz-Göz yönetiminin ilk hedefi ise boşa çıkan Silviu Lung. Litvanyalı file bekçisinin bonservis engelinin bulunmaması sarı-kırmızılı ekibin transferi gerçekleştirmesi için önünü açıyor. Süper Lig'den başka ekiplerden de teklifler alan Lung'un sarı-kırmızılı ekibe daha yakın olduğu öğrenildi. Lung'un dışında sarı-kırmızılı kurmaylar, Alpaslan Öztürk'ün yerine savunmaya Cristian Sapunaru'yu transfer etmeyi düşünüyor. 36 yaşındaki Romanyalı stoper için teknik direktör İlhan Palut da onay verdi. Sarı-kırmızılılar, en libero pozisyonu için yine Kayseri'den Fil Dişi Sahili'nden 29 yaşındaki Brice Dja Djedje'yi de gündemine aldı. Djedje'nin de sözleşmesi sona ererken kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi süren ancak ayrılık kararını açıklayan Brezilyalı golcü Pedro Henrigue de Göztepe'nin hedefindeki son isim oldu.

HENRİGUE SEFERBERLİĞİ

İki sezondur gol yollarında sıkıntı yaşayan Göz-Göz, bu sezon Kayserispor'da 26 maçta 10 gol atarak dikkat çeken Brezilyalı golcü Pedro Henri0ue'yi transfer ederek sorunu çözmek istiyor. Kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Henrique Kayserispor'dan ayrılmayı kafasına koyarken Göz-Göz, 30 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak için imkanlarını zorluyor.

KALECİ SİLVİU LUNG'A G.SARAY VE FENER TALİP

Göztepe'nin transferi için büyük uğraş verdiği Silviu Lung transferin gözdesi oldu. 31 yaşındaki Romanyalı eldiveni kadrosuna katmak için Galatasaray ve Fenerbahçe de devreye girerken sarı-kırmızılı yönetim, bu sezon 29 maçta Kayseri kalesini koruyan başarılı kaleciyi rakiplerinin elinden kapmak istiyor.



■ BURAK HAKERLER