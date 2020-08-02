G.Saray şova hazır

Sarı-kırmızılılar yıldız isimlere bu hafta imza attıracak. Aslan şova Emre, Arda Turan, Oğulcan ve Kerem ile başlayacak

Galatasaray bir süredir gündeminde olan ve ön anlaşma yaptığı yeni transferlerini bu hafta açıklamayı planlıyor. Teknik direktör Fatih Terim'in yeni sezon hazırlıklarına başlanacak 12 Ağustos'ta yeni isimlerin takıma katılmasını istediği bilinirken sarı-kırmızılıları hayli yoğun bir süreç bekliyor. Bayram sonrası öncelikli olarak Sivasspor ile yollarını ayıran Emre Kılınç'a imza attıracak olan Galatasaray yönetimi Çaykur Rizespor'dan Oğulcan Çağlayan ile 24 Erzincanspor'dan Kerem Aktürkoğlu'nu da KAP'a bildirecek.



ARDA BİTMEK ÜZERE

Aslan'ın yuvaya döndürmeyi düşündüğü Arda transferini de yine bu hafta içerisinde çözüp kamuoyuna açıklayacağı öğrenildi. Cim Bom'un hedefindeki isimler bu 4 simle sınırlı değil. Fortuna Düsseldorf forması giyen Kenan Karaman ile geçen sezon Antalyaspor'da oynayan Sinan Gümüş ve Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Caner Erkin de G.Saray'a çok yakın. Yine sağ bek için düşünülen Olympiakos'un başarılı ismi Omar Elabdellaoui'ye de önümüzdeki hafta içerisinde imzayı attırılmasının gündemde olduğu kaydedildi.



