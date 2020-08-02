Gündem iç transfer

Göztepe'de yönetim şimdiye kadar 6 oyuncuyla vedalaşırken bayram sonrası iç transferde kontratı sona eren futbolcularla tek tek masaya oturacak. Sarı-kırmızılı yönetim, önceliği kiralık oyuncular Soner Aydoğdu ve Serdar Gürler'in bonservislerini almaya verirken, sözleşmeleri sona eren Titi, Berkan Emir ve Atınç Nukan ile de anlaşma zemini arayacak. Teknik direktör İlhan Palut'un önümüzdeki sezon da yine takımın başında olması beklenirken sarı-kırmızılılar, bekleneni veremeyen yabancı oyuncular Celso Borges, Lamine Gassama ve Kamil Wilczek ile de vedalaşmaya hazırlanıyor.
GELİR ELDE EDECEKLER
Uygun bir teklif gelmesi halinde 3 oyuncuyu da satacak olan yönetim böylelikle kasasını da doldurmayı hedefliyor. Yönetimin bu futbolcularla önümüzdeki hafta görüşme yapması bekleniyor.
GELİR ELDE EDECEKLER
Uygun bir teklif gelmesi halinde 3 oyuncuyu da satacak olan yönetim böylelikle kasasını da doldurmayı hedefliyor. Yönetimin bu futbolcularla önümüzdeki hafta görüşme yapması bekleniyor.
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