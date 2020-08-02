Kaf-Kaf zirveyi sarsacak

Geçen sezon Basketbol Süper Ligi ve FIBA Europe Cup'ta büyük çıkış yakaladığı kadrosunu büyük oranda koruyup 3 takviye yapan Pınar Karşıyaka'da Antrenör Ufuk Sarıca, lig hedefinin ilk 4 olduğunu söyledi. Takımdan ayrılan Jordan Morgan, Tony Crocker ve Brandon Triche'in yerine Raymar Morgan, Sek Henry ile Mahir Agva'yı alıp diğer oyuncularını kadroda tutan Kaf-Kaf'ta Ufuk Sarıca, iddialı konuştu.

KADROYU KORUMAK ÖNEMLİ

Sarıca, "Anadolu Efes ve Fenerbahçe'nin kağıt üzerinde yine favori olduğunu, Türk Telekom ve Bahçeşehir Koleji'nin yaptıkları transferlerle üst grupta yer aldıklarını belirterek, "Yine her maçı, yukarıdaki her sırayı zorlayacağız" dedi. Kadroyu korumuş olmanın kendilerine avantaj sağladığını dile getiren Sarıca, "Geçen sezona 11-12 yeni oyuncuyla başlamıştık. Bu defa kadromuzu çok büyük ölçüde koruduk, bu nedenle en büyük avantajımız istikrar olacak. Raymar Morgan ve Sek Henry'yi sistemimize adapte etmeye çalışacağız. Ekibime güveniyorum. 2021 bizim yılımız olacak" diye konuştu.

"TARİHİ ZAFERİ VİRÜS ENGELLEDİ"

Geçen sezonun tamamlanamaması Pınar Karşıyaka açısından şanssızlık olduğunu söyleyen Sarıca, "FIBA Europe Cup'ta şampiyon olmak için iki galibiyete ihtiyacımız vardı. Ligde de şampiyonluğu kovalayabilirdik. Olmadı. Virüs nedeniyle ligler oynanmayınca tarihi fırsatları değerlendiremedik" dedi. Maçların seyircili oynanmasınınçok önemli ve değerli olduğunu söyleyen Sarıca, "Her zaman olduğu gibi onlar bizim en önemli kozumuz" dedi.