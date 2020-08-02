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Haberler Spor Kaptan Beto eve dönüyor

Kaptan Beto eve dönüyor

Kaptan Beto eve dönüyor
Giriş Tarihi: 2.8.2020
Göztepe yönetimi ile yeni sezon için anlaşma sağlayamayan kaleci Beto Pimparel büyük olasılıkla ülkesine dönecek. Sarıkırmızılı ekibin üç yıl formasını terleten Beto'ya, Süper Lig Devleri'nden Galatasaray ve Beşiktaş'ın ciddi ilgisi vardı.

1 YILLIK ANLAŞACAK
Ancak artık futbol hayatının sonuna gelen ve ülkesine dönmenin planlarını yapan Portekizli eldiven Sporting Lizbon ile anlaşmak üzere. Lizbon'da 1 yıl daha forma giyecek olan Beto, daha sonra teknik heyette yer alacak. Göztepe'de forma giydiği dönemde sarı-kırmızılı taraftarların sevgilisi olan kaleci Beto, Süper Lig'de 95 maça çıkarken kalesinde 124 gol gördü ve 27 maçı gol yemeden tamamlandı.

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