Kaptan Beto eve dönüyor

Göztepe yönetimi ile yeni sezon için anlaşma sağlayamayan kaleci Beto Pimparel büyük olasılıkla ülkesine dönecek. Sarıkırmızılı ekibin üç yıl formasını terleten Beto'ya, Süper Lig Devleri'nden Galatasaray ve Beşiktaş'ın ciddi ilgisi vardı.



1 YILLIK ANLAŞACAK

Ancak artık futbol hayatının sonuna gelen ve ülkesine dönmenin planlarını yapan Portekizli eldiven Sporting Lizbon ile anlaşmak üzere. Lizbon'da 1 yıl daha forma giyecek olan Beto, daha sonra teknik heyette yer alacak. Göztepe'de forma giydiği dönemde sarı-kırmızılı taraftarların sevgilisi olan kaleci Beto, Süper Lig'de 95 maça çıkarken kalesinde 124 gol gördü ve 27 maçı gol yemeden tamamlandı.





DİĞER