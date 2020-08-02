Kara Kartal saldırıyor

Alanyaspor'dan N'Sakala'yı 2+1 yıllığına kadrosuna katan Beşiktaş, Güney ekibinden Welinton'un transferini de bitirirken pürüzleri giderip birkaç gün içinde resmi imzaları atacak. Welinton için Alanyaspor'un kapısını çalan ve bu futbolcu için Fatih Aksoy'u takasta kullanacak olan Beşiktaş, futbolcuyla da 3 yıllık anlaşmaya vardı. Lyon forması giyen eski oyuncusu Marcelo için de beklemede olan Kara Kartal, Yunanistan'ın PAOK ekibinde forma giyen Akpom için de ısrarını sürdürüyor. Akpom'un birkaç gün içerisinde siyah-beyazlı ekibe imza atacağı öğrenildi.



WAGNER GÜNDEMDE

Bu arada Burak Yılmaz'ın Fransız ekibi Lille'e transferi sonrasında bu bölgeye önemli bir ismi transfer etmek isteyen Beşiktaş, şu an bonservisi elinde olan Alman oyuncu Sandro Wagner'den vazgeçmiş değil. Geçtiğimiz günlerde oyuncunun menajeri Felix Frey'le bir araya gelen yönetici Erdal Torunoğulları'nın bu futbolcu için pazarlıklar halinde olduğu kaydedildi.