Karşıyaka’nın gözü 9 yıldız oyuncuda

Karşıyaka, bayram tatilinin ardından iç transfere başlayacak. Kaf-Kaf, öncelikle sözleşmesi bitmesine rağmen yönetimin yeni sezonda da yola birlikte devam etmek istediği teknik direktör Soner Tolungüç'le masaya oturup imza attıracak. Yeşil-kırmızılı kulüpte kadronun vazgeçilmez isimlerinden Mustafa Aşan, Cenk, Anıl, Arif, Hakan Kuş, Harun, Metin, Fatih ve Mustafa Değirmenci'nin sözleşmeleri bitti. Son 4 yıldır transfer yasaklısı olan Karşıyaka'nın bu 9 futbolcuyla da firesiz nikah tazelemesi bekleniyor. Kaf-Kaf, geçen sezon devre arasında transfer yasağını borçlu olunan isimlerden muvafakatname alarak kaldırma girişimlerinden sonuç alamamıştı.

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