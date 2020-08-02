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’nın gözü 9 yıldız oyuncuda

Karşıyaka’nın gözü 9 yıldız oyuncuda
Giriş Tarihi: 2.8.2020
Karşıyaka, bayram tatilinin ardından iç transfere başlayacak. Kaf-Kaf, öncelikle sözleşmesi bitmesine rağmen yönetimin yeni sezonda da yola birlikte devam etmek istediği teknik direktör Soner Tolungüç'le masaya oturup imza attıracak. Yeşil-kırmızılı kulüpte kadronun vazgeçilmez isimlerinden Mustafa Aşan, Cenk, Anıl, Arif, Hakan Kuş, Harun, Metin, Fatih ve Mustafa Değirmenci'nin sözleşmeleri bitti. Son 4 yıldır transfer yasaklısı olan Karşıyaka'nın bu 9 futbolcuyla da firesiz nikah tazelemesi bekleniyor. Kaf-Kaf, geçen sezon devre arasında transfer yasağını borçlu olunan isimlerden muvafakatname alarak kaldırma girişimlerinden sonuç alamamıştı.
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