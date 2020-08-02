Menemen Murat’ına erecek

Süper Lig temsilcisi Fenerbahçe İzmir ekibinden Murat Elkatmış’a talip olurken, sarı-lacivertliler de renktaşından 21 yaşındaki genç futbolcu Murat Sağlam’ı istedi

TFF 1. Lig ekibi Ekol Göz Menemenspor ile Fenerbahçe arasında transfer pazarlığı yaşanıyor. İstanbul temsilcisi, Menemen'den Murat Elkatmış'a talip olurken, İzmir ekibi de bu futbolcuya karşılık Murat Sağlam'ı istedi. İzmir ekibinin, sezon başında 3. Lig temsilcisi Kocaelispor'dan renklerine kattığı 24 yaşındaki Murat Elkatmış'ın sözleşmesi devam ederken 21 yaşındaki Murat Sağlam geçen sezon başında Wolfsburg'dan, Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 5 maça çıkan defans oyuncusu, 3 maçta 11'de oynadı ve 3 sarı kart gördü. Taraflar arasında pazarlıkların sürdüğü belirtildi. Bu arada Menemenspor'un savunmacılarından Ali Keten'e de Kasımpaşa'nın ardından bir başka Süper Lig ekipleri Alanyaspor ve Gençlerbirliği de talip oldu. İzmir temsilcisi ayrıca Hatayspor'da şampiyonluk yaşayan sol bek Yasin Güreler'i de kadrosuna katmak için de düğmeye bastı. Ekol Göz Menemenspor'un kadrosunu güçlendirmek için oyuncu arayışlarını sürdürdüğü belirtildi.