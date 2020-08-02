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Rodriguez sesleri

yönetimi, sol kanada yapacağı takviye için 2. Ligi’nde forması giyen 32 yaşındaki yıldıza kanca attı

Rodriguez sesleri
Giriş Tarihi: 2.8.2020
Önümüzdeki sezon güçlü bir kadro kurmak için kolları sıvayan Denizlispor yönetimi dış transferde harekata başladı. Sol kanat pozisyonu için arayışlarını yurtdışına yönelten Horoz yönetimi aradığı yıldızı İspanya'da buldu. Yeşil-siyahlılar İspanya 2. Lig ekibi Elche'de forma giyen Victor Rodriguez'i listesinin ilk sırasına yerleştirdi. Teknik direktör sorununu çözmeden önce takıma birkaç yıldızı katmanın hesabını yapan kurmaylar, 32 yaşındaki futbolcunun kulübüyle sözleşmesinin bitmesi nedeniyle de transfere sıcak bakıyor.

PAZARLIKLAR DEVAM EDİYOR
Ocak ayında 6 aylığına transfer olduğu Elche'de umduğunu bulamayan oyuncunun kariyerini başka bir ülkede devam ettirmek istemesi de transferin gerçekleşme olasılığını artırıyor.

■ SEBAHATTİN ALP
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