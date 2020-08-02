Trabzonspor’da hedef Prosinecki

Bazı yöneticiler Avcı'ya karşı çıkınca Hırvat teknik adamın ismi ön plana çıktı

GÖREVE geldikten sonra Süper Lig ekibi Kayserispor'da müthiş başarılara imza atan Robert Prosinecki ile ilgili dün flaş bir iddia ortaya atıldı. Teknik direktör arayışındaki Trabzonspor, Hırvat hoca ile görüşmelere başladı. Ünal Karaman'dan sonra takımın başına geçen Hüseyin Çimşir, pandemi sonrası alınan başarısız sonuçlar ve Trabzonspor'un şampiyonluk yarışına havlu atmasının ardından istifa etmişti. Bordo-mavili yönetim adaylar arasında yer alan eski Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile görüşme gerçekleştirmişti. Hoca arayışında sıkı çalışan yönetim ise bu konuda adeta ikiye bölündü. Bir taraf Abdullah Avcı'yı isterken diğer grup ise Robert Prosinecki'de ısrarcı.



1 MİLYON EURO TALEP ETTİ

ABDULLAH Avcı'yla birçok konuda istişarede bulunan yönetim Hırvat teknik adamla da görüşmelere başladı. 51 yaşındaki teknik adam Trabzonspor'dan yıllık 1 milyon Euro talep etti. Yönetim de bu rakama sıcak bakıyor. Yönetimin bayram sonunda Hırvat teknik adamla son kez görüşüp anlaşmayı resmileştireceği öğrenildi. Prosinecki'yle Hatayspor da ilgileniyordu.