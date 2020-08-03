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Akhisar’da ya Vural ya da

Akhisar’da ya Vural ya da Bayram Toysal
Giriş Tarihi: 3.8.2020
TFF 1. Lig ekiplerinden Akhisarspor'da yönetim, sözleşmesi sona eren teknik direktör Yılmaz Vural ile yeniden devam etmek isterken, gündemine bir teknik adam daha aldı. Ege ekibi, geçen sezon Tuzlaspor ile sezona başlayan daha sonra Hatayspor'a giden Bayram Toysal'ı da listesine ekledi. Akigo'nun bu hafta içinde yeni teknik adamını belirleyeceği öğrenildi. Bu arada Manisa temsilcisi sözleşmesi sona eren Ergin Keleş, Muhammet Reis ve Eray ile yollarını ayırdı. Transfer yasağı olan yeşil-siyahlılar iç transferde Milan Lukac ve Avdija Vrsajevic ile bu hafta içinde yola devam konusunda görüşme yapacak.
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