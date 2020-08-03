Altay’ın gözü Erhan’da

İzmir ekibi Samsun’dan kiraladığı sağ bekin bir sezon daha kalmasını isterken, bu konuda son kararı Karadeniz ekibinin teknik heyeti verecek

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'da yönetim, geçen sezon Yılport Samsunspor'dan kiralanan sağ bek Erhan Kartal'ın yeni sezonda tekrar siyahbeyazlı takımda görev yapması için harekete geçti. İzmir ekibinin Erhan'ı yeniden kiralamak için girişimde bulunduğu ancak deneyimli savunmacının 1. Lig'e yükselen Samsunspor'un kampına katılacağı belirtildi. Tecrübeli savunma oyuncusu konusunda son sözü hazırlık kampı sonrası Karadeniz temsilcisi söyleyecek.



İLDİZ İLE GÖRÜŞME

Erhan'ın geleceği Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam'ın raporuna göre netleşecek. Geçen sezon İzmir temsilcisinde 32 lig maçında 2 asistle oynayan Erhan Kartal'a 1. Lig'den başka kulüplerin de talip olduğu kaydedildi. Bu arada teknik direktör arayışlarını sürdüren Altay'da yönetim, bu hafta içinde Yücel İldiz ile bir görüşme yapacak. Önceki sezon Denizlispor'u Spor Toto Süper Lig'e taşıyan tecrübeli teknik adamla bir araya gelecek yönetim, şartları konuşacak. İzmir temsilcisi önceki gün de daha önce Konyaspor'da görev yapan Aykut Kocaman ile görüşmüştü.