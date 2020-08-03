Balıkesir sirketlesme için nabız yokluyor

EKOL Hastaneleri Balıkesirspor'da ilki 7 çoğunluk sağlanamazsa 14 Ağustos'ta yapılacak genel kurul öncesinde başkan Kadir Dağlı camiaya önemli mesajlar gönderdi. Balıkesirspor'un kurtuluşunun şirketleşmeden geçtiğini dile getiren Dağlı, "Geçen sezon kulübü 51 milyon lira borçla devraldık. Bu borç hala duruyor. Anonim şirket olursak, herkes parasını ortaya koyacak. Kulübün önünü açmak adına anonim şirket oluşumu için çaba harcıyoruz. Bulacağımız ortaklarla şirketi borsaya açıp borçtan kurtulmayı planlıyoruz" diye konuştu. Dağlı, şirketleşmeyle ilgili görüşmelere başladıklarını belirterek, "Kongreye kadar önemli gelişmeler yaşanabilir" diye konuştu.

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