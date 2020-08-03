Başakşehir’den Oğuz Yılmaz hamlesi

Savunmada yerli bir alternatifi bulunmayan son şampiyon Başakşehir, ismi Beşiktaş ve Trabzonspor ile anılan Denizlisporlu Oğuz Yılmaz'ı gündemine aldı. Denizlispor'da çok iyi sezon geçiren ve kontratı sona eren başarılı stoper, ligde 27 karşılaşmada görev aldı. 27 yaşındaki Oğuz'un en önemli avantajlarından biri bonservisinin elinde olması.

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