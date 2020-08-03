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Haberler Spor Başakşehir’den Oğuz Yılmaz hamlesi

’den hamlesi

Başakşehir’den Oğuz Yılmaz hamlesi
Giriş Tarihi: 3.8.2020
Savunmada yerli bir alternatifi bulunmayan son şampiyon Başakşehir, ismi Beşiktaş ve Trabzonspor ile anılan Denizlisporlu Oğuz Yılmaz'ı gündemine aldı. Denizlispor'da çok iyi sezon geçiren ve kontratı sona eren başarılı stoper, ligde 27 karşılaşmada görev aldı. 27 yaşındaki Oğuz'un en önemli avantajlarından biri bonservisinin elinde olması.
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