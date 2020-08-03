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bitiyor

G.Saray orta sahaya takviye için ’un 22 yaşındaki Fransız yıldızını yakın takibe aldı. Oyuncunun menajeri ile temas kuruldu

Bellegarde bitiyor
Giriş Tarihi: 3.8.2020
G.Saray'da Jean Michael Seri, Mario Lemina ve Donk'un sözleşmelerinin sona ermesi Selçuk İnan'ın da futbolu bırakmasının ardından orta sahaya takviye arayışları ile ilgili girişimler sürerken Strasbourg forması giyen Jean-Ricner Bellegarde yakın takibe alındı. Fransız basınındaki haberlere göre G.Saray, Bellegarde'nin takımı ile transfer görüşmelerini hızlandırdı. Aslan'ın, 22 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusunu 2 milyon Euro'ya transfer edeceği iddia edildi. Başarılı futbolcunun menajerinin kısa süre içerisinde Türkiye'ye gelerek G.Saraylı yetkililerle son pürüzleri gidermek için masaya oturacağı kaydedildi. Bellegarde bu sezon toplamda 30 maça çıkarken 1 gol 1 asistle oynamıştı. Bu arada Aslan'ın Donk'u da takımda tutmak için uğraş vereceği ancak bu isteğinin gerçekleşmemesi halinde bir oyuncuyu daha kadrosuna katacağı kaydedildi.
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