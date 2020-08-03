Bellegarde bitiyor

G.Saray'da Jean Michael Seri, Mario Lemina ve Donk'un sözleşmelerinin sona ermesi Selçuk İnan'ın da futbolu bırakmasının ardından orta sahaya takviye arayışları ile ilgili girişimler sürerken Strasbourg forması giyen Jean-Ricner Bellegarde yakın takibe alındı. Fransız basınındaki haberlere göre G.Saray, Bellegarde'nin takımı ile transfer görüşmelerini hızlandırdı. Aslan'ın, 22 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusunu 2 milyon Euro'ya transfer edeceği iddia edildi. Başarılı futbolcunun menajerinin kısa süre içerisinde Türkiye'ye gelerek G.Saraylı yetkililerle son pürüzleri gidermek için masaya oturacağı kaydedildi. Bellegarde bu sezon toplamda 30 maça çıkarken 1 gol 1 asistle oynamıştı. Bu arada Aslan'ın Donk'u da takımda tutmak için uğraş vereceği ancak bu isteğinin gerçekleşmemesi halinde bir oyuncuyu daha kadrosuna katacağı kaydedildi.
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