Egeliler ayağa kalktı

Federasyonun ligler tamamlandıktan sonra korona virüs pandemisi nedeniyle tüm liglerde tek sezonluğuna küme düşmeyi kaldırıp umudunu aylar önce yitiren takımları dahi kümede tutmasına isyan eden Ege'nin 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig'de Play-Off oynayan ekipleri itirazda bulunuyor. TFF 1. Lig Kulüpler Birliği, ligde Play-Off finalini penaltılarla Karagümrük'e kaybeden Adana Demir'in Süper Lig'e, 2. Lig'de finali Tuzla'ya penaltılarla yitiren Manisa FK'nın boşluk nedeniyle 1. Lig'e alınması için başvuru yaptı.



ALTI TAKIM İTİRAZDA BULUNDU

Play-Off'ta hayal kırıklığı yaşayan Akhisarspor da Bursaspor'la birlikte karara itiraz etti. TFF'nin kararının maçlar oynatılarak sonuca bağlandıktan sonra eşitlik ilkesine uymadığını ve mağdur olduklarını savunan TFF 3. Lig'deki Play-Off finalistleri Karşıyaka, Muğla ve Somaspor'un yanı sıra Play- Off'ta yarı finalde elenen 1928 Bucaspor da Tahkim Kurulu'nun yolunu tuttu.