Fernandes kapışması

Alanyaspor'dan N'Sakala ile anlaşan ve savunma oyuncusu Welinton ile söz kesen Beşiktaş aynı takımdan Junior Fernandes için de harekete geçerken bu oyuncu için Medipol Başakşehir'in de devreye girmesiyle işler iyice karıştı. Gelecek sezon için önceliğini bonservissiz ya da düşük maliyetli yıldızlara veren siyah-beyazlılar, son şampiyon ile kıran kırana bir rekabete girişti.



ŞİLİ BASININDA DA YER ALDI

Sezonun sona ermesiyle beraber Alanyaspor'dan ayrılan ve bonservisi elinde olan başarılı futbolcunun hangi kulübü tercih edeceği merak edilirken Şili basınında



30 MAÇTA DOKUZ GOL ATMIŞTI

Fenerbahçe'nin de bir süre önce nabız yokladığı 32 yaşındaki sol kanat Alanyaspor'a Dinamo Zagreb kulübünden transfer olmuştu. Bu sezon 30 lig karşılaşmasına çıkan ve oynadığı bölümde 9 gol atıp 7 asist yapan oyuncu son üç sezondur Güney ekibinin başarısı için ter döküyordu. Şili Milli Takımı'nda da 15 kez forma giyen Fernandes kariyerinde toplam 101 gole imza attı.

ATİBA TAKIMDA KALACAK

Beşiktaş'ın, tecrübeli Kanadalı yıldızı Atiba Hutchinson ile sözleşme yenileme konusunda prensipte anlaştı. Sözleşmesi sona eren Atiba ile sadece bonuslar için görüşme yapılacağı öğrenildi. Beşiktaş kaptanlığını da üstlenen 37 yaşındaki futbolcunun, yeni sezonda da siyah-beyazlı forması giymesi ve yine kaptanlık yapmasına kesin gözüyle bakılıyor.