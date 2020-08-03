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yaz dönemi yarın başlıyor

Sezonun sona ermesinin ardından döneminin resmen ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. 2020-2021 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi Türkiye için yarın resmen başlayacak.

Futbolda yaz transfer dönemi yarın başlıyor

03.08.2020, 11:10

Futbolda 2020-2021 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi Türkiye için yarın resmen başlayacak.

TRANSFER DÖNEMİ&NBSP;NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre yaz transfer dönemi, yarın başlayacak ve 5 Ekim Pazartesi günü sona erecek.
"Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise daha sonra duyurulacak.

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