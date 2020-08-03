Golcü harekatı

F enerbahçe'de Vedat Muriç'e gelen teklifler sebebiyle sarı-lacivertli yöneticilerin hücum hattında değişikliğe gitmeyi düşünmeye başladığı ve listesindeki isimlerle bu hafta içerisinde görüşeceği öne sürüldü. Son günlerde Eintracht Frankfurt forması giyen tecrübeli yıldız Bas Dost ile anılan Kanarya'nın asıl hedefinin Crystal Palace formasını giyen Christian Benteke olduğu iddia edildi. Bir süre önce Beşiktaş'ın da gündeminde yer alan Benteke bu sezon İngiliz ekibiyle 24 lig maçına çıkarken sadece 2 kez rakip fileleri havalandırdı. Kulübü ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Benteke ile ilgili nabız yoklanacağı gelen haberler arasında. Belçika Milli Takımı'nda da oynayan oyuncu dışında Zenit ile sözleşmesi sona eren Artem Dzyuba'nın da listede olduğu ileri sürülüyor.



16 GOL 12 ASİST

Zenit ile müthiş bir sezon geçiren ve ligde 28 karşılaşmada 16 gol atıp 12 asist gerçekleştiren yıldız oyuncunun birçok kulübün listesinde olduğu F.Bahçe'nin de bu kulüpler arasında bulunduğu kaydedildi. Kanarya'nın listesindeki bir diğer isim ise Köln'ün Kolombiyalı forveti Jhon Cordoba. Kulübü ile sözleşmesi süren yıldız oyuncu da geçtiğimiz sezonda ligde 13 gol 2 asistlik bir performans ortaya koydu.

JESUS BU HAFTA BİTEBİLİR

F.Bahçe'nin stoper adayları arasında bulunan Juan Jesus'un transferinin bu hafta içinde bitebileceği öne sürüldü. Bu sezon savunmada büyük sıkıntı yaşayan sarı-lacivertlilerin aynı kabusu görmemek için girişimlerini hızlandırdığı bilinirken Roma forması giyen başarılı oyuncunun transferi için yoğun çaba sarf ediliyor. Roma'da 25 maçta ilk 11'de oynayan Juan Jesus, Brezilya Milli Takımı'nda ise 4 kez forma giydi. Jesus dışında Alanyaspor forması giyen Caulker ile ilgili temasların da devam ettiği biliniyor.