Göz-Göz’de Remy bombası

Göztepe, Lille’de oynayan dünyaca ünlü yıldızı kadrosuna katmak için harekete geçti

Süper Lig'de iki sezondur gol yollarında etkili olamayan Göztepe'de yönetim transferde bombayı patlatmak üzere. 2017-18 sezonunda forma giyen Adis Jahovic ve Demba Ba'dan sonra golcülerden yana yüzü gülmeyen Göz-Göz yönetimi dünyaca ünlü santrfor Loic Remy'yi gündemine aldı. Fransa Ligue 1'de Lille forması giyen ve sözleşmesi sona ererek boşa çıkan Fransız yıldız golcü için yönetim çok geçmeden temaslara başladı.



OYUNCUDAN DA OLUMLU YANIT ALDI

Yönetim Deniz Kadah ve Jerome ile yolları ayırırken, Remy'yi transfer ederek soruna kökten çözüm bulmak istiyor. Avrupa'nın çeşitli kulüplerinden çok sayıda teklif alan Remy'nin menajeri kanalıyla nabzını yoklayan yönetim, ilk temaslardan olumlu yanıt aldı. Güncel piyasa değeri 2 milyon Euro'yu bulan 33 yaşındaki futbolcu için bonservis ödemeyecek olan yönetim, en kısa zamanda masaya oturacağı yıldız golcüye cazip bir teklif sunacak. Remy kariyerinde Olympic Lyon, Lens, Nizza, Marsilya, Newcastle, Chelsea, Crystal Palace, Las Palmas, Getafe gibi ekiplerde de forma giydi.



■ BURAK HAKERLER