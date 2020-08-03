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Horoz Aslan alıyor

Önümüzdeki sezon ligde üst sıraları zorlayacak bir kadro kurmak için harekete geçen ’da yöneticiler Galatasaraylı futbolcu ile görüşüyor

Horoz Aslan alıyor
Giriş Tarihi: 3.8.2020
Bir taraftan iç transferde sözleşmesi biten oyuncularla görüşen, diğer taraftan da takımın başına getirmek için Tolunay Kafkas ile temaslarını sürdüren Yukatel Denizlispor'da dış transferde de önemli adımlar atıyor. Yeşil-siyahlılar yeni sezonda sağ kanat transferi için Galatasaray'da forma giyen Jesse Sekidika'yı gündemine aldı.

ESKİŞEHİRSPOR'DA OYNAMIŞTI
Denizlispor'un 24 yaşındaki Nijeryalı futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmak istediği vurgulandı. Galatasaray'ın Sekidika'nın daha fazla forma giyebilmesi için bu transfere sıcak bakabileceği belirtildi. Galatasaray'ın devre arası

KAFKAS İLE GÖRÜŞME
Teknik direktör konusunda futbolculuğu döneminde Denizlispor'da da oynayan Tolunay Kafkas'ın üzerinde yoğunlaşan yönetim tecrübeli teknik adamla bayram sonrası anlaşma yapmayı hedefliyor.

■ SEBAHATTİN ALP
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