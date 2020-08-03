KSK’nin ilacı Doğukan

TFF 3. Lig 2. Grup'ta üst üste ikinci kez Play-Off heyecanı yaşayıp 2. Lig'e dönmeyi yine ıskalayan Karşıyaka'da takımın gözde oyuncusu Doğukan İnci'nin geleceği önümüzdeki günlerde belli olacak. Geçen sezon lig ve Play-Off'ta toplam 14 golle parlayan 21 yaşındaki yıldız adayının 2.5 milyon TL'ye yakın bonservis ücreti ve sonraki satışından yüzde 15 pay karşılığı Beşiktaş'a imza atacağı belirtildi. Transferin gerçekleşmesi durumunda genç futbolcu KSK'nin ilacı olacak. Transfer yasağı süren İzmir ekibi yeni sezon öncesi çok önemli bir bonservis gelirine kavuşacak. Doğukan'ı Şubat 2018'de profesyonel yaparken eski kulüplerinden Bucaspor'dan 15 bin TL karşılığında yetiştiriciliğini alan Karşıyaka, aynı yaz kaleci Erhan Erentürk'ü sattığı Altınordu'yla da yetiştiricilik ücreti sorununu çözmüştü.



BEŞİKTAŞ FİYATI YÜKSELTTİ

Karşıyaka ile Beşiktaş arasında yaşanan Doğukan İnci pazarlığının bu hafta içinde sonuçlanması bekleniyor. Önceki gün İstanbul ekibi, KSK'ye önerdiği rakamda artışa gitmişti.



KARŞIYAKA'DA İMZALAR ATILACAK

Karşıyaka'da yönetim, gözünü iç transfer görüşmelerine çevirdi. Yeşil-kırmızılı ekipte ilk 11'de sürekli forma giyen 9 futbolcunun sözleşmesi sona erdi. Kaf-Kaf'ta Anıl Çıracı, Arif Cılak, Cenk Özbey, Hakan Kuş, Harun Atalay, Metin Peker, Fatih Öztekin, Mustafa Değirmenci ve takım kaptanı Mustafa Aşan'ın sözleşmeleri bitti. Yönetim bu oyuncularla pazarlık masasına oturacak.