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Ne yaptın Castro!

’de 1.1 milyon ’ya oynayan ve yeni mukavele talebine olumsuz yanıt veren oyuncu ile yıllık 500 bin Euro’ya anlaşma yaptı

Ne yaptın Castro!
Giriş Tarihi: 3.8.2020
Göztepe'de yönetimin iç transferde yeniden anlaşmak için büyük çaba sarf ettiği Andre Castro, Portekiz ekibi Braga ile anlaşma sağlarken sözleşme detayları dikkat çekti. Kasımpaşa'da 4 yıl forma giyen ve yıllık 1 milyon Euro'ya oynayan Portekizli orta saha oyuncusu Göztepe'ye 1.1 milyon Euro'dan 3 yıllık imza atmıştı. Pandemi dönemi sonrası ekonomik bunalım yaşayan yönetim, Andre Castro'ya yeni kontrat için yıllık 900 bin Euro önermiş, taraflar anlaşma sağlayamamıştı.

400 BİN EURO DAHA AZ
Kariyerini ülkesinde sürdürme kararı alan 32 yaşındaki oyuncunun Braga'ya yıllık 500 bin Euro'ya imza attığı öğrenildi. Göztepe'nin kendisine önerdiği 900 bin Euro'yu beğenmeyen futbolcunun 400 bin Euro daha az bir bedelle Braga'ya imza atması sarı-kırmızılı yönetimi şaşkınlığa uğrattı. Portekizli'nin Kasımpaşa ve Göztepe çatısı altında 7 sezonda kazandığı rakam için Portekiz'de 15 yıl oynaması gerekiyor. Andre Castro'nun ayrılmasının ardından üzünü yaşayan sarıkırmızılı taraftarlar Portekizli'ye methiyeler düzmüştü.

GÖZTEPE'DE TARİHE GEÇTİ
Göztepe'de üç sezondur forma giyen Castro bu sürede performansıyla taraftarların en çok sevdiği isimlerden biri olurken tarihe de geçti. Sarıkrmızılı formayla 101 lig maçına çıkan Castro Göztepe'de en fazla forma giyen yabancı futbolcu oldu. 101 karşılaşmada 9 gol kaydeden tecrübeli orta saha 21 gol servisi yapmıştı.

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