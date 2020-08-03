Sörloth çılgınlığı

Bu sezon Süper Lig'e damgasını vuran Alexander Sörloth'a İtalya'dan talipler var. Serie A ekipleri Lazio, Roma ve Napoli'nin Norveçli golcüyü çok istediği aktarıldı. Çizme basınında yer alan haberlerde; Lazio, Roma ve Napoli'nin Sörloth için 25 milyon Euro'yu gözden çıkardığı bildirildi. Özellikle Napoli'nin uzun süredir Norveçli golcüyü izlediği belirtildi. Ancak Avrupa kupaları konusunda sıkıntı yaşayan Napoli'nin elinin zayıfladığı belirtildi.



750 BİN EURO'YA ALMIŞTI

Lazio'nun da Şampiyonlar Ligi için geniş kadro düşündüğü ve buna göre hamle yapacağı değerlendirildi. Roma da ciddi adaylar arasında yer alıyor. Trabzonspor ise Sörloth için 30 milyon Euro istiyor. Trabzonspor'un 750 bin Euro karşılığında Crystal Palace takımından kiraladığı Alexander Sörloth için satın alma opsiyonu bulunuyor.