Turgutlu transferde çok ter dökecek

TFF 3. Lig 2. Grup Play-Off finalinde Karşıyaka'yı yenerek 4 yıl sonra yeniden 2. Lig'e yükselen Turgutluspor'da iç transfer görüşmeleri bu hafta başlayacak. Manisa temsilcisinde Kadir Torbacı, Abdülkadir Akyıldız, Ergun Cengiz, Mehmet Kuruoğlu'nun sözleşmeleri biterken, Altay'dan kiralanan Kadir Yazıcı da takımına dönecek. Yönetimin 4 oyuncuyu da bırakmayı düşünmediği iyi bir sezon geçiren Kadir Yazıcı'nın da bonservisini Altay'dan almaya çalışacağı öğrenildi. Kasaba'nın ayrıca sözleşmesi sona eren teknik direktör Cüneyt Biçer ile de yola devam konusunda görüşme yapacağı ifade edildi.

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