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Haberler Spor 1928 Buca’da hedef İkinci Lig

1928 Buca’da hedef İkinci Lig

1928 Buca’da hedef İkinci Lig
Giriş Tarihi: 4.8.2020

3. Lig 1. Grup Play-Off yarı finalinde elenen 1928 Bucaspor'da başkan Cihan Aktaş, 2. Lig'e alınmalarını istedi. Aktaş, 3. Lig'de Play-Off oynayan ve bir üst lig vizesi alamayan 9 takımın başkanı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı'na dileklerini anlatmak için görüşme talebinde bulunduklarını belirterek, "Ülkemizde geçmiş dönemlerde olduğu gibi, bu geçiş sezonunda da 2. ve 3. Lig'lerde bölgesel liglere dönülmesi daha iyi olacaktır. Böylece takımlar, otobüs ile deplasmana gidebilme imkanı bulabilir. Uzun emekler verip lig süreci içerisinde uzun süre galibiyet kazanan takımlar, sürpriz yenilgiler almışlardır. Play-Off maçları oynayanlar için de geçerli olup bu takımların bir üst lige çıkmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

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