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Altay yine İldiz’e döndü

ekibi, kariyerinde 4 kez şampiyonluk yaşayan 67 yaşındaki teknik adamla bu hafta içi pazarlık masasına oturacak.

Altay yine İldiz’e döndü
Giriş Tarihi: 4.8.2020

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'da yönetim, takımı tecrübeli teknik direktör Yücel İldiz'e emanet etmeye hazırlanıyor. Yalçın Koşukavak ile yolların ayrılmasının ardından gündemine son olarak Süper Lig ekibi Konyaspor'u çalıştıran Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Aykut Kocaman'ı alan siyahbeyazlılar, genç teknik adamın maliyetinin yüksek olmasından dolayı geri adım attı. İzmir ekibi geçen hafta görüştüğü 67 yaşındaki teknik direktör Yücel İldiz'i İzmir'e çağırdı. Siyahbeyazlıların bu hafta içinde tecrübeli teknik adamla pazarlık masasına oturacağı ifade edildi. Teklifi doğrulayan İldiz, "Benim için önemli olan hedef. Altay'ın hedefinde bir değişiklik yok. Son duruma bakacağız" dedi.

KARİYERİ PARLAK
Kariyeri başarılarla dolu olan Yücel İldiz, 4 kez şampiyonluk yaşadı. Başarılı teknik adam, 2000-2001 sezonunda Malatyaspor'u 11 yıl aradan sonra Süper Lig'e çıkardı. İldiz, 2004-2005 sezonunda Orduspor'u 1. Lig'e, 2009-2010 sezonunda Kardemir Karabükspor'u, 2018- 2019 sezonunda da Yukatel Denizlispor'u da Karabük gibi Süper Lig'e çıkarmayı başardı.

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