Belhanda’ya kanca

Galatasaray'daki geleceği merak edilen Faslı yıldız Younes Belhanda'ya İtalya'dan teklif var. Önümüzdeki sezon transfer dönemini hareketli geçirmesi beklenen Sampdoria'nın Belhanda için teklif hazırlığında olduğu öğrenildi. Sampnews24'te yer alan habere göre, Sampdoria'nın transfer etmek istediği Belhanda için sarı-kırmızılılar 5 milyon Euro bonservis bedeli belirledi. Gelecek sezon orta sahasında büyük değişime gitmesi beklenen sarı-kırmızılıların İtalyan kulübüne sıcak baktığı konuşuluyor. Bir süredir Suudi Arabistan ve Katar kulüplerinin de gündeminde yer alan oyuncunun önümüzdeki günlerde sarı-kırmızılı kulübün yetkilileri ile bir araya gelip durumu masaya yatırması bekleniyor.

33 RESMİ MAÇTA GÖREV ALDI

SON üç sezondur G.Saray formasını giyen yıldız ismin takımıyla 1 yıl daha sözleşmesi var. 33 resmi müsabakada görev alan futbolcu 7 gol attı 3 asist yaptı.