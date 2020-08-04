Bergama Belediye yine zirveyi sarsacak

Korona virüs nedeniyle iptal edilen Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) lider olduğu için TFF kararıyla 3. Lig'e alınan Bergamaspor Belediyespor bir yıl aradan sonra profesyonel liglere geri dönmenin mutluluğunu yaşarken yönetim önümüzdeki sezon da zirveyi zorlayacak bir kadro oluşturmak için harekete geçti. Bölgesel Amatör Lig 8'inci Grup'ta oynadığı 22 maçta 20 galibiyet, 2 beraberlik alan kırmızı-lacivertliler mevcut kadrodaki bir çok oyuncuyla yola devam etmeyi düşünüyor. Yöneticiler yapacakları transferlerle de kadrolarını iyice güçlendireceklerini söylediler.