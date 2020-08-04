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Eroğlu rekora koşuyor

Altınordu’da son 8 sezondur 292 maça çıkan genç İzmir ekibinde üçüncü kez dalya diyerek 300 maçı geride bırakacak.

Eroğlu rekora koşuyor
Giriş Tarihi: 4.8.2020

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu'da yönetim, sözleşmesi sona eren teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile yeniden anlaşırken, genç teknik adam son 8 sezonda görev aldığı kırmızılacivertli takımın başında toplam 292 resmi karşılaşmaya çıktı. Eroğlu, yeni sezonda kırmızı-lacivertli ekibin başında 300 maçı geride bırakacak. İzmir temsilcisinde 2012-2013 sezonundan bu yana görevde olan Hüseyin Eroğlu, Altınordu'yu ilk yılında 2. Lig'e ikinci senesinde ise 1. Lig'e taşıdı. Altınordu son 6 sezonda 1. Lig'de yer aldı. Başkan Seyit Mehmet Özkan ile gönül birlikteliğinin olduğunu belirten Hüseyin Eroğlu, "Kişisel hedeflerim yok, kulübümüzün hedefleri var. 8 yıl önce uzun olduğunu bildiğimiz bir yola çıktık ve halen yürüyoruz" dedi.


ATAKAN'A LİLLE KANCASI
Altınordu'nun 20 yaşındaki kanat oyuncusu Hüseyin Atakan Üner'e, Fransız ekibi Lille'in talip olduğu ifade edildi. Lille'nin Atakan için 1.5 milyon Euro bonservis bedeli ve bir sonraki satıştan yüzde 15 payı gözden çıkardığı öğrenildi.

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