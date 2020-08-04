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Futbolda bugün baslayacak

Futbolda transfer bugün baslayacak
Giriş Tarihi: 4.8.2020

Futbolda 2020-2021 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi Türkiye için bugün resmen başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre yaz transfer dönemi, bugün başlayıp ve 5 Ekim Pazartesi günü sona erecek. "Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise daha sonra duyurulacak. Türkiye Futbol Federasyonu önümüzdeki sezonun Süper Lig'de 11 Eylül Cuma günü başlayacağını ve sezonun 16 Mayıs 2021 Pazar günü tamamlanacağını açıklamıştı. Süper Kupa finalinin ne zaman ve nerede oynanacağı ve diğer alt liglerin ise ne zaman başlayacağı ile ilgili federasyonun kararı bekleniyor.

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